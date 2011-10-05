На Прикарпатті 500 гнізд лелек піднімуть з електроопор

В Івано-Франківській області майже 500 гнізд лелек, що збудовані птахами на діючих опорах розподільчих ліній електропередач, піднімуть на металеві платформи.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Прикарпаттяобленерго». За наданою інформацією, електропостачальне підприємство таким чином започаткувало природоохоронну програму «Лелеки».

За інформацією прес-служби, молоді лелеки, вилітаючи з гнізд, часто травмуються від зіткнення з електролініями. Наслідком цього є загибель або каліцтво птахів, замикання в електромережі, обриви ліній та збої в електропостачанні.

Нині на території Івано-Франківської області енергетики планують підняти майже 500 гнізд лелек, які розташовані на дерев’яних та залізобетонних опорах електроліній напругою 0,4 кВ. «Гнізда на опорах становлять загрозу і для лелек, і для надійного енергопостачання регіону, - наголошує технічний директор ПАТ «Прикарпаттяобленерго» Олег СЕНИК. - Молоді птахи, вилітаючи з гнізд, часто травмуються від зіткнення з електролініями. Наслідком цього є смерть або каліцтво птахів, замикання в електромережі, обриви ліній електропередач та збої в електропостачанні. В дощову погоду гніздо провокує додаткові втрати електроенергії. Тому лелечі гнізда на опорах розподільчих ліній електропередач (0,4 кВ) підносять на спеціальні металеві платформи, що зменшує економічні втрати та знижує смертність серед птахів».