Перша віце-міс Всесвіт-2011 Олеся Стефанко дасть прес-конференцію

У п'ятницю, 7 жовтня, 1-а віце-міс Всесвіт - 2011 Олеся Стефанко представить програму своєї діяльності у новій для себе іпостасі - однієї з перших красунь світу.

Презентація програми відбудеться під час прес-конференції, присвяченій участі і перемозі України у найпрестижнішому конкурсі краси в світі. За всю історію участі України в міжнародних конкурсах краси - це найкращий результат.

На прес-конференції також буде присутня власниця конкурсу «Міс Україна Всесвіт» Олександра Ніколаєнко.

Прес-конференція відбудеться у Національному університеті «Одеська юридична академія», за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 23

Дата і час проведення: 7 жовтня 2011 р. об 11.00 год.

Акредитація за тел.: 093 290 59 78, Марія Шевченко.

Додаткова інформація за тел.: 050 462 23 67, Анна Філімонова