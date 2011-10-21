Гудзяк пропонує спосіб порятунку освіти в Україні

Ректор Українського католицького університету (УКУ) о. Борис ГУДЗЯК переконаний в необхідності підвищення якості освіти в Україні. Про це він заявив в інтерв`ю газеті «День».

Ректор переконаний в значущості католицької освіти для розвитку освітньої системи країни.

«Розвиток католицької освіти зумовить і необхідність якісної освіти. Сьогодні це питання вже дозріло в суспільстві, наприклад, багато бізнесменів відправляють дітей вчитися (навіть у середню школу) за кордон. Отже, вони не довіряють вітчизняній освіті. І з цим потрібно щось робити, тому що діти, які провчилися за кордоном з 14 до 24 років, навряд чи повернуться додому. Країна не може втратити своєї еліти», - сказав Б.ГУДЗЯК.

Ректор звернув увагу, що в Україні сьогодні діє 4-5 католицьких шкіл, а Український католицький університет – єдиний католицький виш країни і всього пострадянського простору.

При цьому Б.ГУДЗЯК наголосив, що в Європі, де зародилася католицька освіта, більшість навчальних закладів такого напряму розвиваються добре. Україна теж має в своєму розпорядженні потенціал до розвитку католицької освіти.

«Європейська освіта в її сучасному розумінні – тісно пов`язано з історією Церкви і її культурою. Я думаю, що Україна також поступово відкриватиме і розвиватиме цей потенціал, тому що вона – частина Європи», - вважає ректор.

При цьому Б.ГУДЗЯК зазначив, що в Україні упевнено відроджується і розвивається традиція філантропії і меценатства. Ректор УКУ розповів, що на масштабний проект будівництва в університеті кампусу щорічно потрібно близько 4-5 млн. дол. Гроші виділяють виключно благодійники і одним з найактивніших жертводавців проекту є український бізнесмен Дмитро ФІРТАШ. «Навесні ми повідомили, що український бізнесмен Д.ФІРТАШ став одним з найбільших жертводавців, які сприяють будівництву нашого університетського містечка у Львові. Він підтримуватиме цей проект до закінчення будівництва містечка», - розповів Б.ГУДЗЯК.

За словами Б.ГУДЗЯКА, розвиватися університету допомагають не тільки бізнесмени, а й звичайні українці. «Якщо 10 років тому не могло бути й мови про те, щоб гроші шукати в Україні, то нині ми бачимо підтримку не тільки багатих і відомих людей, а й представників так званого середнього класу. Можливо, українці стали не набагато багатшими, але причина і в тому, що відроджується почуття відповідальності і з`являється розуміння спільної справи», - наголосив Б.ГУДЗЯК.

*** У 64 країнах світу працює більш як 1300 католицьких навчальних закладів. Найвідомішими з них є Міланський університет, в якому навчаються 45 тисяч студентів на 14 факультетах (банківська справа, математика, сільське господарство, освіта, психологія, політологія, економіка, юриспруденція та ін.). Протягом багатьох століть католицька освіта була зразковою. Найкращий університет світу 2011 року Кембридж, а також університети Оксфорда, Сорбонни, Болоньї були створені з ініціативи Католицької церкви.