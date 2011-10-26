Біля Диканьки зіткнулися три авто: один загиблий, двоє травмованих
09:21, 26 жовтня 2011Разное
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«Мітсубісі», ВАЗ-21111 і ВАЗ-2107
Вчора близько 15.00 в селі Великі Будища Диканського району Полтавської області сталося зіткнення трьох автомобілів, внаслідок чого одна людина загинула на місці і двоє були госпіталізовані.
Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю УМВС України в Полтавській області, зіткнулися автомобілі «Мітсубісі», ВАЗ-21111 і ВАЗ-2107.
В результаті ДТП загинув пасажир ВАЗ-21111, а водіїв автомобілів ВАЗ-21111 і ВАЗ-2107 було доставлено в лікарню. Водій «Мітсубісі» від госпіталізації відмовився.
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