У Києві ще на 16 вулицях запровадять односторонній рух (перелік)

У Києві ще на 16 вулицях запровадять односторонній рух автотранспорту.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні Київської міської державної адміністрації від 25 жовтня, оприлюдненому на сайті столичної влади.

Так, згідно з документом, односторонній рух буде запроваджено на вулицях Голосіївського району: просп. Голосіївський, вул. Васильківська, пров. Ужгородський, вул. М.Стельмаха, вул. А.Бубнова, вул. Бурмистенка, пров. Жуковського та пров. Коломийський; Печерського району: вулицях Анищенка та Аїстова; Святошинського: вулицях Львівській, Верховинній, І.Крамського та А.Петрицького; Шевченківського району: вулицях Рейтарській та Золотоворітській (зміна напряму одностороннього руху) в комплексі з провадженням світлофорного об’єкта на перехресті вулиць Володимирської та Ірининської.

Замовником розробки проектно-кошторисної документації та виконання робіт з впровадження одностороннього руху, згідно з розпорядженням, виступить КП "Київдорсервіс".

Передбачається, що односторонній рух на вказаних вулицях має бути запроваджений впродовж 2012-2013 років.

Як повідомляв УНІАН, у 2007 році Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав розпорядження про впровадження одностороннього руху транспорту на 12 вулицях Подільського району. Згідно з рішенням, односторонній рух вирішено було організувати на вулицях: Іллінська, Григорія Сковороди, Спаська, Хорива, Волоська, Почайнинська, Ярославська, Щекавицька, Введенська, Оболонська, Юрківська та Оленівська.

Того ж року було відкрито односторонній рух на вулицях Жилянській і Саксаганського. Загальна вартість робіт з реконструкції обох вулиць для запровадження одностороннього руху становила 49,5 млн. грн.

За даними КМДА, з 2007 до поточного року у столиці в односторонньому режимі запрацювали близько 40 вулиць.