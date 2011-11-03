«Жигулі» зіштовхнулися з міжміським автобусом: три людини загинули
09:43, 03 листопада 2011Разное
1460 0
Також постраждала 5-річна дитина
Учора, 2 листопада, в селищі Новоайдар Луганської області внаслідок зіткнення легкового автомобіля з автобусом міжміського сполучення «Луганськ-Рубіжне» загинули троє людей.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління МНС України в Луганській області.
Згідно з повідомленням, о 14.35 водій легкового автомобіля «ВАЗ-2106» виїхав на смугу зустрічного руху й допустив лобове зіткнення з маршрутним мікроавтобусом «БАЗ». Внаслідок ДТП троє людей загинули, також постраждала одна дитина - пасажир автомобіля ВАЗ, 2006 р. н.
Водій і пасажири автобуса, 8 осіб, не постраждали.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter