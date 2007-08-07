Зіткнення двох вантажівок і Таврії під Луцьком: є жертви

Під час дорожньо-транспортної пригоди, що сталася сьогодні вранці під Луцьком, внаслідок зіткнення трьох автомобілів загинула одна особа, ще троє зазнали травм.

Як повідомили УНІАН у Центрі зв’язків із громадськістю УМВС у Волинській області, аварія сталася на автодорозі Луцьк-Львів поблизу села Баїв Луцького району. За словами очевидців, вантажівка марки „Рено" під час руху втратила запасне колесо. Водій не зміг впоратися з керуванням, і на великій швидкості зіткнувся з автомобілем „КамАЗ", у якого вибив задню вісь причепа разом із колесами. У цей момент на дорозі з`явився легковий автомобіль „Таврія", який передньою частиною кузова в`їхав у „Рено".

Водій „Таврії" загинув відразу на місці пригоди. Його 15-річний син зазнав травм, і на даний момент перебуває в лікарні. Водії вантажівок тяжких травм не зазнали, їхній стан зараз задовільний.

Начальник відділу з розслідування ДТП при слідчому відділі УМВС України у Волинській області Володимир РУЩАК поки не зміг повідомити деталі аварії, адже причина зіткнення та його винуватці наразі з`ясовуються. За даним фактом буде порушено кримінальну справу.

Учасники ДТП відмовилися давати будь-які коментарі, зважаючи на свій шоковий стан. Остаточну причину аварії наразі з`ясовує Державтоінспекція.