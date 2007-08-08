Джоан Роулінг програла справу проти папарацці

03:27, 08 серпня 2007
Разное
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Суд захистив права фотографа

Джоан Роулінг. Фото з сайту allenandunwin.com
Лондонський суд ухвалив рішення про виплату письменницею Джоан Роулінг журналістському агентству Big Pictures 40 тисяч фунтів стерлінгів компенсації за витрати протягом трирічного юридичного розгляду між автором "Гаррі Поттера" і фотокореспондентами. Агентство France Presse повідомляє, що Роулінг намагалася домогтися через суд заборони на публікацію знімків її 20-місячного сина Девіда.

Фотографії були зроблені 2004 року в Едінбурзі за допомогою довгофокусного об`єктива. На них зображені Роулінг, її чоловік Ніл Мюррей та їх син Девід у колясці. Письменниця зажадала, щоб агентство не поширювало ці знімки. Їх на той час вже опублікував синдикат Express Newspapers, з яким Роулінг і Мюррей судилися окремо, але цей позов був врегульований раніше.

У справі проти Big Pictures суд став на бік агентства, мотивуючи своє рішення тим, що закон не дозволяє Роулінг створювати навколо своїх дітей "вільну від преси територію".

Лента.ру

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