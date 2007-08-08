Джоан Роулінг програла справу проти папарацці
03:27, 08 серпня 2007Разное
665
Суд захистив права фотографа
|Джоан Роулінг. Фото з сайту allenandunwin.com
Фотографії були зроблені 2004 року в Едінбурзі за допомогою довгофокусного об`єктива. На них зображені Роулінг, її чоловік Ніл Мюррей та їх син Девід у колясці. Письменниця зажадала, щоб агентство не поширювало ці знімки. Їх на той час вже опублікував синдикат Express Newspapers, з яким Роулінг і Мюррей судилися окремо, але цей позов був врегульований раніше.
У справі проти Big Pictures суд став на бік агентства, мотивуючи своє рішення тим, що закон не дозволяє Роулінг створювати навколо своїх дітей "вільну від преси територію".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter