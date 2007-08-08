Джоан Роулінг програла справу проти папарацці

Лондонський суд ухвалив рішення про виплату письменницею Джоан Роулінг журналістському агентству Big Pictures 40 тисяч фунтів стерлінгів компенсації за витрати протягом трирічного юридичного розгляду між автором "Гаррі Поттера" і фотокореспондентами. Агентство France Presse повідомляє, що Роулінг намагалася домогтися через суд заборони на публікацію знімків її 20-місячного сина Девіда.

Фотографії були зроблені 2004 року в Едінбурзі за допомогою довгофокусного об`єктива. На них зображені Роулінг, її чоловік Ніл Мюррей та їх син Девід у колясці. Письменниця зажадала, щоб агентство не поширювало ці знімки. Їх на той час вже опублікував синдикат Express Newspapers, з яким Роулінг і Мюррей судилися окремо, але цей позов був врегульований раніше.

У справі проти Big Pictures суд став на бік агентства, мотивуючи своє рішення тим, що закон не дозволяє Роулінг створювати навколо своїх дітей "вільну від преси територію".

Лента.ру