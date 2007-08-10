Шестирічний хлопчик на КамАЗі збив пішохода
07:50, 10 серпня 2007Разное
1247
Дитина сама одержала травму голови
У Примор`ї шестирічний хлопчик, якому водій довірив управління автомобілем КамАЗ, збив пішохода, повідомляє РІА Новостиз посиланням на прес-службу крайового ДІБДР.
"Дорожньо-транспортна пригода в Хасанському районі відбулася у четвер увечері. Управління великою вантажівкою на заповненій автомагістралі шестирічному хлопчикові довірив водій машини. Малюк не впорався з управлінням і скоїв наїзд на пішохода", - сказав співбесідник агентства.
Пішохід госпіталізований зі струсом головного мозку. При різкому гальмуванні одержав травму голови і хлопчик.
Водій, який передав управління автомашиною дитині, не постраждав.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter