На Вінниччині блискавка вбила двох дітей

В селі Гранів Гайсинського району Вінницької області 2 підлітків 14-ти та 15-ти років загинули та двоє – 16-ти та 19- ти років отримали травми від удару блискавки. Про це повідомляє Центру громадських зв’язків головного управління Міністерства з надзвичайних ситуацій і у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи у Вінницькій області.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з повідомленням, 8 серпня близько 21-ї години четверо підлітків пішли на нічну риболовлю на озеро, яке розташоване за 2,5 км від села.

Поставивши сітку в озері, юнаки вирішили сховатися від грози під розташованим на узліссі дубом.

Приблизно о 22.30-23.00 один із розрядів блискавки потрапив у дуб, під яким сиділи підлітки.

Підліток, який опам`ятався першим, повернувся додому з опіком правої ноги, а також опіком і травмою грудної клітини. Він сказав, що не пам`ятає, що сталося й у якому стані перебували його товариші.

Близько півночі старший з підлітків також отямився. Він подумав, що його 15-ти й 14-річні товариші заснули, й намагався їх розбудити, після чого пішов додому. Вже вдома підліток виявив, що його ноги обгоріли.

Вранці 9 серпня 16-річного юнака госпіталізували до реанімаційного відділення Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні; другому підліткові була надана перша медична допомога вдома.

Батьки загиблих дітей дісталися про те, що сталося на озері, від найстаршого з підлітків та викликали швидку. Прийшовши на озеро вони виявили своїх дітей мертвими; на дереві, під яким вони лежали, був слід від удару блискавки від верхівки до землі.

За попередніми даними медиків, смерть підлітків наступила від розряду блискавки.

За фактом події проводиться розслідування.