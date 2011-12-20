В Ізмаїлі Мерседес врізався у будівлю вокзалу: є жертви

08:30, 20 грудня 2011
Разное
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ДТП сталося вночі

В Ізмаїлі Одеської області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло три особи.

Як повідомляє прес-служба МНС, аварія сталася сьогодні о 2.45. Водій легкового автомобіля Mercedes допустив зіткнення з будівлею залізничного вокзалу.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Одеській області.

 

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