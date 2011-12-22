З одеських автоаматорів міськрада вирішила здерти по 360 гривень одразу

Виконком Одеської міськради, на засіданні якого головував міський голова Олексій КОСТУСЄВ, ухвалив сьогодні рішення про оплату паркування транспортних засобів автомобілістами шляхом придбання річного паркувального талона за 360 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, голосуванню членів міськвиконкому за установлення паркувального талона передувало одностайне відхилення протесту прокурора Одеси Геннадія ФУРТАТА на липневе рішення виконкому «Про встановлення тарифів на послуги з утримання майданчиків для платного паркування транспортних засобів в Одесі», згідно з яким було встановлено 5-разове підвищення тарифів на паркування.

У вересневому протесті прокурора міста сказано, що рішення міськвиконкому є протизаконним через відсутність економічного обгрунтування підвищення тарифів і порушення Податкового кодексу.

Спроба депутата міськради Михайла ШМУШКОВИЧА з'ясувати на засіданні міськвиконкому, хто з міських чиновників має нести відповідальність за багатомісячне незаконне стягнення з автомобілістів грошей за паркування за підвищеними тарифами, була припинена О.КОСТУСЄВИМ: "Питання щодо цього питання не передбачені".

За підрахунками фахівців комунального підприємства «Парсервіс», введення з нового року паркувального талона приведе до збільшення удвічі надходжень від денних парковок – міський бюджет одержить в 2012 році прибуток в розмірі 29,5 млн. грн.

Голова комісії міськради з планування, бюджету і фінансів, депутат від Партії регіонів Юрій ПРЕСНОВ висловив на брифінгу припущення, що паркувальні талони придбає не менш як третина автовласників – близько 60 тисяч автомобілістів.

«Кожний з них таким чином поповнить міськбюджет у розмірі 300 гривень, оскільки 20% від вартості паркувального талона вилучатиметься як податок на додану вартість», - сказав він.