У Києві біля торгового центру бетономішалка роздавила сім`ю (фото)

На вулиці Лугова,12 біля ТРЦ «Караван» Камаз-бетономішалка зіткнувся з легковим автомобілем. Водій легковика загинув на місці. В даний момент рятувальники спецінструментами розрізають автомашину для того, щоб витягнути тіло, повідомляє “Сегодня”.

У легковій автомашині були також жінка і хлопчик п`яти років. Жінку, імовірно дружину загиблого водія, на даний момент помістили в машину швидкої допомоги, де їй проводять інтенсивну терапію, оскільки вона перебуває у вкрай важкому стані. Хлопчика вже відвезли до лікарні в шоковому стані, судячи зі слів очевидців, він сильно не постраждав.

Водій бетономішалки Микола із стажем 27 років. Машина належить фірмі «Бетон від Ковальської». Він стверджує, що причиною ДТП стала третя машина, яка підрізала його на великій швидкості, унаслідок чого він, намагаючись уникнути зіткнення, виїхав на стрічну смугу, де врізався в Део-Ланос і повністю зруйнував кабіну авто, притиснувши його до узбіччя.

Зараз місце ДТП оточене міліцією, оскільки із зруйнованого легковичка витекло багато пального, і вона може вибухнути. На місці аварії зібралася велика кількість перехожих, вони знімають те, що відбувається на фотоапарати і камери мобільних телефонів.

Фото газети "Сегодня"