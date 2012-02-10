У Сєверодонецьку з вікна багатоповерхівки викинулася жінка
Друге самогубство в одному домі
У Сєверодонецьку з вікна шостого поверху будинку викинулася 30-річна жінка.
Як повідомив УНІАН депутат Сєверодонецької міської ради Сергій САМАРСЬКИЙ, жінку було доставлено до міської лікарні з численними травмами.
«Лікарі боролися за її життя, але вона померла. Жінка викинулася з багатоповерхівки, з якої вже викидався чоловік минулого року й загинув», - сказав С.САМАРСЬКИЙ.
Як повідомляв УНІАН, 3 лютого в Сєверодонецьку з висоти сьомого поверху впав чоловік, який отримав катотравму, несумісну з життям.
Цього року в Сєверодонецьку вже були подібні випадки: 10 січня 22-річний хлопець викинувся з 9-го поверху, 29 січня з висоти четвертого поверху впав немолодий чоловік. Обидві людини загинули.
У листопаді минулого року в місті сталося п`ять подібних фактів суїциду.