У Сєверодонецьку з вікна багатоповерхівки викинулася жінка

У Сєверодонецьку з вікна шостого поверху будинку викинулася 30-річна жінка.

Як повідомив УНІАН депутат Сєверодонецької міської ради Сергій САМАРСЬКИЙ, жінку було доставлено до міської лікарні з численними травмами.

«Лікарі боролися за її життя, але вона померла. Жінка викинулася з багатоповерхівки, з якої вже викидався чоловік минулого року й загинув», - сказав С.САМАРСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого в Сєверодонецьку з висоти сьомого поверху впав чоловік, який отримав катотравму, несумісну з життям.

Цього року в Сєверодонецьку вже були подібні випадки: 10 січня 22-річний хлопець викинувся з 9-го поверху, 29 січня з висоти четвертого поверху впав немолодий чоловік. Обидві людини загинули.

У листопаді минулого року в місті сталося п`ять подібних фактів суїциду.