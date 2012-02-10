Набережне шосе перекриють на вісім днів

У Києві з 10 по 18 лютого 2012 року щодоби з 23:00 до 6:00 буде перекрито рух автомобільного транспорту в обох напрямках по Набережному шосе на ділянці від мосту Метро до Дарницького мостового переходу.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Управління ДАІ у м. Києві, це обмеження вводиться відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації у зв’язку з будівництвом транспортних розв’язок на Набережному шосе в районі мосту ім. Патона та Дніпровського узвозу.

«Крім того, з 12 лютого по 12 березня 2012 року, вводиться тимчасове обмеження руху усіх видів транспорту по Набережному шосе на ділянці від мосту Метро до примикання Дніпровського узвозу», – йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим, столична Державтоінспекція просить водіїв планувати свої маршрути з урахуванням зазначених обмежень і дотриманням Правил дорожнього руху.