На кордоні затримали росіянина, який маскував 110 тисяч під ”зайву вагу”

110 тисяч гривень та 3,5 тисячі рублів Російської Федерації вилучили співробітники Державної прикордонної служби та митники на Харківщині у 61-річного громадянина Російської Федерації, який повертався додому потягом „Харків-Білгород”.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, у правоохоронців була інформація щодо можливої спроби переміщення пенсіонером через кордон значної суми. Під час прикордонно-митного оформлення у пункті пропуску „Козача Лопань” оглядова група знайшла у мандрівника незадекларовані гроші, які той заховав від контролю у сумці та в себе на животі, приклеївши їх скотчем. Знайдені гривні та рублі передали у митницю.