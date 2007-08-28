На кордоні затримали росіянина, який маскував 110 тисяч під ”зайву вагу”
Гроші лишилися на митниці
110 тисяч гривень та 3,5 тисячі рублів Російської Федерації вилучили співробітники Державної прикордонної служби та митники на Харківщині у 61-річного громадянина Російської Федерації, який повертався додому потягом „Харків-Білгород”.
Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, у правоохоронців була інформація щодо можливої спроби переміщення пенсіонером через кордон значної суми. Під час прикордонно-митного оформлення у пункті пропуску „Козача Лопань” оглядова група знайшла у мандрівника незадекларовані гроші, які той заховав від контролю у сумці та в себе на животі, приклеївши їх скотчем. Знайдені гривні та рублі передали у митницю.