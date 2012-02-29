Чим загрожували Путіну в Москві люди, котрі підірвалися на бомбі в Одесі?

Напередодні президентських виборів у Росії Перший канал у тій країні повідомив, що спецслужби України і Росії затримали в Одесі учасників банди, які начебто готували замах на прем'єр-міністра РФ, кандидата в президенти Росії Володимира Путіна...



4 березня в сусідній країні пройдуть президентські вибори. Після грудневих виборів до Держдуми, які далеко не всі громадяни РФ вважають чесними і демократичними, напруга в суспільстві зросла до небачених за останнє десятиріччя висот. Експерти вперше за кілька років заговорили про реальну загрозу режимові.



А режим тим часом небезпідставно сподівається виграти вибори, але для забезпечення своєї перемоги нічого оригінального придумати не може. Знову заговорили про замахи й теракти. Як тільки в Росії зростає соціальна напруга, то на сцену виходять “чеченські терористи” й когось підривають...

За даними телеканалу, “учасники банди перебували в міжнародному розшуку та були затримані в Одесі на початку цього року”. А точніше – 4 лютого. Зверніть увагу – 4 лютого, проте чомусь “сенсацією” це стало тільки перед самими виборами.



У провідних світових ЗМІ загалом висміяли цю ситуацію, нагадали про організовані вибухи в житлових будинках напередодні приходу Путіна до влади будинків, за якими нібито стоїть Путін, написали про «терориста», якого у 2008 році, саме в день виборів, схопили спецслужби неподалік Кремля. Нагадаю, це був громадянин Таджикистану Шагвелад Османов, котрий виявився дагестанцем. Та як склалася доля цього «терориста», громадськості невідомо, оскільки суду над ним досі не було.



Утім, повернімося до «одеських терористів»… Не відомо, як вони готували той лихо-не-замах, але їх викрили тільки тоді, коли вони підірвалися на власній бомбі в Одесі ще 4 січня. У квартирі знайшли частини вибухових пристроїв, було допитано вцілілого Іллю Пянзіна. Він розповів, що разом із загиблим Русланом Мадаєвим прилетіли в Україну з Об’єднаних Арабських Еміратів через Туреччину з чіткими інструкціями від представників чеченського партизана Доку Умарова...



Кінцевою метою терористів, як повідомляє російський телеканал, було поїхати до Москви й здійснити замах на прем'єра Путіна.



Коли з'явився цей сюжет на Першому каналі Росії, українську громадськість зацікавило виникло питання: а чому мовчить наша славна СБУ, яка не пропускає жодної можливості показати, як вона бореться з “міжнародними загрозами”. Тут «замах» на самого Путіна, а вони – ні пари з вуст!



Ми зателефонували речниці СБУ Марині Остапенко й запитали, чому Служба безпеки України не виступає з офіційною заявою, адже їй вдалося запобігти вбивству прем’єр-міністра сусідньої держави. Ми, схоже, були не першими, хто звернувся з таким запитанням до пані Марини: вона дещо роздратовано відказала, мовляв, повідомлення давно висить на офіційному сайті СБУ.



Там справді є інформація, датована 6 лютого, але в ній ані слова не сказано про те, що СБУ викрила замах на життя Путіна.

На сайті СБУ виставлено такий текст: “У м. Одеса у ході спеціальної операції співробітники СБУ затримали 31-річного громадянина Росії, який був оголошений у міждержавний розшук правоохоронними органами Російської Федерації у зв’язку з його причетністю до терористичної діяльності. Переховуючись від слідства, зловмисник застосовував засоби конспірації, змінюючи зовнішність і місця тимчасового перебування. 4 лютого ц.р. співробітники СБУ затримали зловмисника та двох його спільників, також громадян Росії, в орендованій ними квартирі у центрі міста. Вказані особи підозрюються також у скоєнні вибуху у м. Одеса 4 січня ц.р. Кримінальну справу, порушену раніше органами МВС за ст. 263 Кримінального кодексу України, Генеральною прокуратурою України, скеровано для розслідування до слідчого відділу УСБУ Одеської області”.



Отже, маємо віддати належне нашим есбеушникам, котрі, знаючи ціну колегам з ФСБ, не стали світитися з повідомленнями про підготовку замаху на Путіна.

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- Слід чітко розрізняти ситуації та її політичні інтерпретації, - каже доктор політичних Олександр Литвиненко. - В Одесі, за повідомленнями ЗІМ та офіційно. інформацією СБУ, після вибуху в будинку було затримано кілька осіб, котрі належали до терористичної мережі й перебували в розшуку ФСБ. В рамках співпраці з ФСБ СБУ затримала їх. Ось і все... Усе решта — передвиборча кампанія.



Експерт з міжнародних питань Олександр Палій вважає, що характер висвітлення історії з «одеським замахом» на Путіна в російських ЗМІ свідчить про спробу мобілізувати населення навколо «національного лідера» в переддень виборів.

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- А реальні чи нереальні підстави для такої мобілізації – достеменно не відомо. Чи можна вважати людей, котрі підірвалися на власній бомбі в Одесі, серйозною загрозою для Путіна в Москві? Чи мали вони практичні шанси обійти охорону російського прем’єра й становити йому реальну небезпеку?



Заарештовані чеченці цілком могли хотіти й планувати замах. Адже на Північному Кавказі триває війна, ризикують тисячі, якщо не десятки тисяч осіб, чимало з них готові віддати життя за свої ідеали. Ті, хто воюють з Росією, напевне, мріють поцілити в центр її державного механізму. Та й у новій двохсоттисячній чеченській діаспорі знайдеться чимало бажаючих помститися керівництву Росії. Та чи можна стверджувати, що кожен чеченський партизан готує замах на російське керівництво? Між бажанням і реалізацією – чималий шлях.



Якось Іван Багряний згадував, що коли його допитували в НКВС, він, щоб припинити тортури й збільшити абсурдність ситуації, почав свідчити, що нібито планував здійснити підкоп із Середньої Азії під Кремль і підірвати радянське керівництво. Його покази, напевно, фігурували в якихось документах, хтось за них звітував з відповідними обґрунтуваннями... Тож питання в тому: чи мали місце реальні плани й реальна загроза замаху на Путіна, чи ситуація роздувається під вибори? Навряд чи хтось володіє цією інформацією, крім спецслужб. Але часовий збіг з кампанією дає підстави сумніватися.



Ксеня Лесів



