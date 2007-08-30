Черновецький повинен стати мером Харкова: це буде логічно і справедливо

Думка Здрастуйте, дорогі! Ви, напевно, скучили за незвичайним словом мого тестя, а він виношував його, причому не один місяць. І ось вчора він приніс покреслені листки...

«Відкритий лист Леоніду Михайловичу Черновецькому від жителя Харкова Богдана Кравченка

Добрий день, Леоніде Михайловичу! Пише Вам Богдан Кравченко, житель міста Харкова і прихильник Вашого політичного таланту. З першого ж дня, як тільки Ви стали мером Києва, я не перестаю стежити за Вашими діями через ЗМІ. І скажу, що в цілому мені дуже подобається стиль Вашого правління. Повірте, я людина з життєвим досвідом, і можу зрозуміти, які слова з екрану і з сторінок газет призначені для того, щоб приховати правду, а які – брехня. За чим ховається спроба очорнити, за чим, навпаки, - розрекламувати когось. Так от, враховуючи все це, я стежив за Вами трохи більше року і оцінював Вашу роботу за тисячобальною системою. Ви набрали 954 бали!

Це найвища оцінка, це значно вище, ніж у прем`єра і у президента. Я вже не кажу, наскільки це вище, ніж у наших керівників - Добкіна і Авакова. Очки, які я регулярно зараховую політикам і громадським діячам, – перш за все, результат їх роботи на господарському терені на благо своїх людей. І, безумовно, Ви тут найкращий. Вас, звичайно, критикують з усіх боків, але для мене це свідчення того, що Ви йдете правильним шляхом. Так, Вас критикували за тарифи за ЖКГ, але ж Ви не підвищили їх в три з половиною рази. Так, в Києві є певні проблеми з громадським транспортом, але метро до цих пір коштує 50 копійок. При тому ви забороняєте торговцям відчувати себе скрізь, як вдома, і піклуєтеся про те, щоб гроші надходили в міську скарбницю. Позитивні приклади Вашого правління можна перераховувати безкінечно.

Ви як ніхто наблизили столицю до європейських стандартів. І тому не випадково тут хочуть провести чергове ЄВРО. По-друге, це показує, що не випадково така людина, як Ви, стали мером столиці.

У мене, до речі, є вирізка з «Газети по-киевски». Там астролог Оксана Федоренко говорить: «Гороскоп Черновецького важко поєднується з гороскопом Києва. Зате для Харкова Черновецький цілком підходить - саме місто знаходиться під знаком Козерога, а у Леоніда в Козерозі - Білий місяць».

Тому я вважаю: Ви повинні повернутися до Харкова, щоб зробити його таким, яким Ви зробили Київ. Думаю, Ви, як ніхто, зможете справитися з тим вантажем проблем, що накопичилися у Вас на батьківщині. І, що характерно, Леоніде Михайловичу, я вже не один, хто так вважає. Вчора мені вдалося переконати в цьому ж декількох сусідів у дворі. Зазвичай до моїх ідей вони ставляться насторожено, але в цьому випадку мало не аплодували мені. Я сказав: аплодуйте Леоніду Михайловичеві.

Отже, сподіваємося, Ви приймете правильне рішення. До того ж скоро виникне дуже зручний момент для того, щоб висунути Вашу кандидатуру в харківські мери. Блок Наша Україна - Народна самооборона разом з БЮТ заявили, що добитимуться проведення дострокових виборів міських голів Києва і Харкова. Отже, можливо, Вас скоро усунуть від керівництва столицею, тоді - ласкаво просимо на батьківщину: у Харкові теж звільниться крісло голови.

Знаю, є єдиний бар`єр, який заважає Вам переїхати до нас, - Ваш духовний вчитель Аделаджа міцно облаштувався в столиці. Так перевозьте його до нас: Аделаджа - адже він і в Харкові Аделаджа, місце йому у нас завжди знайдеться.

З повагою Богдан Кравченко, Ваш найщиріший прихильник".