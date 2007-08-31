Скільки першокурсників можна на швидкість заштовхати в Ніссан-мікро?

Керівництво університету шведського міста Лінчепінг, бажаючи відвернути пияцтво під час церемоній "посвячення в студенти", заборонило вживання алкоголю, яке перевищує міцність так званого "середнього" пива, тобто 4,5 градуса, повідомляє шведське радіо.

Крім заборони на міцні напої влада університету пропонує скоротити і кількість вечірок, на яких відбувається безпосереднє "посвячення в студенти". Пропонується проводити їх не щодня, а хоча б через день.

У Швеції ставлення до церемоній зустрічі першокурсників, які зазвичай проходять наприкінці серпня - початку вересня і організовуються студентами старших курсів, неоднозначне. Одні вважають, що ця традиція, яка по-шведськи називається "нолльнінг" (nollning), те саме, що й принизлива армійська "дідівщина". Інші попри критику залишаються гарячими прибічниками "нолльнінгів".

Приклад - командне змагання "упаковка". Скільки нульовок (тобто студентів-першокурсників) можна впакувати в машину Ніссан-мікро? На останніх змаганнях команда-переможець упакувала 23 людей за 57 секунд.

РІА "Новости"