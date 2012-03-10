Дружина актора Пороховщикова знайдена повішеною в своїй квартирі

Вона просить нікого не звинувачувати в її смерті

ДружинаактораОлександраПороховщиковаІриназнайденамертвою всвоїй квартирівСтароконюшенномупровулкувМоскві,повідомивРІА "Новости" співрозмовник у правоохороннихорганахстолиці. За йогословами, жінказнайденаповішеною. "Білянеїзнайденопередсмертнузаписку", -сказаввін. Узаписцівона проситьнікогоне звинувачувативїїсмерті. КвартирурозкривалиспівробітникиМНС. 73-річнийОлександрПороховщиковбувгоспіталізований6 березня.Лікарівважають,щоу ньогоневрологічнезахворювання. Усічні 2012року ІринаПороховщиковазверталасявполіціюіз заявоюпро зникненнячоловіка.Акторпізнішезнайшовсянадачі. НароднийартистРосіїПороховщиковзнімавсявтакихфільмах, як "Гори, гори, моязвезда", "Свійсередчужих,чужий середсвоїх", "Зірказвабливогощастя", "КапітанНемо", "ЗаповітпрофесораДоуеля","Слідствоведутьзнавці.Мафія","Ворошиловськийстрілок"та багатьохінших.

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