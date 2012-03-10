Дружина актора Пороховщикова знайдена повішеною в своїй квартирі

01:32, 10 березня 2012
Разное
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Вона просить нікого не звинувачувати в її смерті

ДружинаактораОлександраПороховщиковаІриназнайденамертвою всвоїй квартирівСтароконюшенномупровулкувМоскві,повідомивРІА "Новости" співрозмовник у правоохороннихорганахстолиці.

За йогословами, жінказнайденаповішеною.

"Білянеїзнайденопередсмертнузаписку", -сказаввін.

Узаписцівона проситьнікогоне звинувачувативїїсмерті.

КвартирурозкривалиспівробітникиМНС.

73-річнийОлександрПороховщиковбувгоспіталізований6 березня.Лікарівважають,щоу ньогоневрологічнезахворювання.

Усічні 2012року ІринаПороховщиковазверталасявполіціюіз заявоюпро зникненнячоловіка.Акторпізнішезнайшовсянадачі.

НароднийартистРосіїПороховщиковзнімавсявтакихфільмах, як "Гори, гори, моязвезда", "Свійсередчужих,чужий середсвоїх", "Зірказвабливогощастя", "КапітанНемо", "ЗаповітпрофесораДоуеля","Слідствоведутьзнавці.Мафія","Ворошиловськийстрілок"та багатьохінших.

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