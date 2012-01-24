Зниклий актор знайшовся на дачі

Відомий російський актор Олександр ПОРОХОВЩИКОВ, про зникнення якого повідомляла його дружина, знайшовся на підмосковній дачі, з ним усе гаразд.

За його словами, у нього було багато роботи, і він дуже втомився, повідомляє РІА «Новости».

"Тому я взяв і виїхав, і три дні без жодного звуку сидів на дачі. Ось і вся історія", - сказав актор.

Дружина актора Ірина повідомила у понеділок в прямому ефірі російського телеканалу РЕН, що її чоловік пішов з дому три дні тому, і вона не може до нього додзвонитися.

Народному артистові Росії О.ПОРОХОВЩИКОВУ 72 роки. Він знімався у фільмах "Гори, гори, моя зірка", "Свій серед чужих, чужий серед своїх", "Зірка привабливого щастя", "Капітан Немо", "Заповіт професора Доуеля", "Слідство ведуть знавці. Мафія", "Ворошиловський стрілок" та багато інших.