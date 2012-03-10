У ДТП в Польщі загинув один українець, ще двоє отримали травми

У Польщі внаслідок ДТП один громадянин України загинув і двоє отримали травми.

Як повідомляє прес-служба МНС, за даними Генерального консульства України в Любліні, 9 березня в околицях міста Замость (Люблінське воєводство) сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля з трьома українськими пасажирами.

У результаті аварії один громадянин України загинув та двоє отримали травми різного ступеню тяжкості. Після надання медичної допомоги двоє наших співвітчизників були виписані з лікарні.

Подія перебуває на особливому контролі у Генеральному консульстві України в Любліні та в Департаменті консульської служби МЗС України.