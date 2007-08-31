Ющенко доручив охороняти «Мистецький арсенал» як орган державної влади

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ “Про державну охорону важливих державних об`єктів”, яким доручив Управлінню державної охорони України забезпечити здійснення державної охорони майнового комплексу, призначеного для створення культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал», та прилеглих до нього територій, розташованих у місті Києві по вул. Січневого повстання, 28-30.

Текст Указу розміщений на офіційному сайті Президента України.

Зазначене рішення прийнято відповідно до статті 9 Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб».

Як повідомляв УНІАН, іншим Указом В.ЮЩЕНКО доручив Кабінету міністрів України вирішити в установленому порядку питання щодо передачі Державному управлінню справами державного підприємства «Культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал», а також майна, призначеного для створення культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал».

Сьогодні ж В.ЮЩЕНКО на Координаційній нараді керівників правоохоронних органів доручив генеральному прокурору України Олександру МЕДВЕДЬКУ взяти на особистий контроль розслідування кримінальної справи за фактом руйнування архітектурної пам’ятки “Мазепинський вал” у музейному комплексі “Мистецький Арсенал”.