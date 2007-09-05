Ющенко відмінив свою заборону на висотне будівництво у центрі Києва

Президент України Віктор Ющенко своїм указом №723 від 20 серпня ц.р. відмінив дію указу «Про заходи з впорядкування забудови території і збереження історико-культурних територій і об`єктів у місті Києві».

Текст указу розміщено на офіційній веб-сторінці Верховної Ради України.

Згідно з документом, указ набуває чинності з дня його публікації.

У прес-службі Президента кореспонденту УНІАН підтвердили наявність і легітимність цього указу.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня 2007 року Президент підписав указ №208 «Про заходи з впорядкуванню забудови території і збереження історико-культурних територій і об`єктів у місті Києві». Цим указом Київської міської державної адміністрації в тримісячний термін доручалося вжити заходів із заборони будівництва в історичному центрі міста висотних житлових і громадських будівель та інших споруд, розробити і затвердити схему розміщення таких будівель за межами історичного центру та історичних ареалів міста. Також КМДА було доручено розробити і затвердити межі історичних ареалів Києва і режимів використання територій цих ареалів.

При цьому В.ЮЩЕНКО доручив Кабінету Міністрів вжити заходів для впорядкування питань забудови міст, які віднесено до історичних населених місць України, перш за все висотними житловими і громадськими будівлями, іншими складними спорудами, збереження об`єктів масового перебування і відпочинку жителів у населених пунктах.

Генеральній прокуратурі доручалося в тримісячний термін перевірити законність забудови історичного центру Києва, зокрема при виділенні земельних ділянок для будівництва, а також дотримання при цьому права та інтересів жителів міста.

За інформацією Секретаріату Президента, на сьогодні в центральній частині Києва зведено і одержано дозвіл на спорудження близько 100 об`єктів, які порушують архітектурну цілісність міста. Також київська влада планує видати дозволи на будівництво ще 50 висотних об`єктів у центрі Києва.