Індіянці племені Мака полювали на кита з кулеметом

10:54, 09 вересня 2007
Разное
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Що робити з китом? І що з індіянцями?

Представники американського природоохоронного відомства намагаються врятували каліфорнійського сірого кита, який ледь-ледь пережив зустріч з індіянцями племені Мака. Як повідомляє Associated Press, п`ятеро представників цього племені спочатку всадили в тварина гарпун, а потім випустили в нього кілька черг з кулемета 50-го калібру.

Навколо дрейфуючого напівживого кита створили зону безпеки радіусом в один кілометр, куди зараз нікого не пускають. За останньою інформацією, тварина намагається відплисти подалі від берега у бік відкритого моря.

Поранений сірий кит з гарпуном. AP Photo

Катери берегової охорони наздогнали човен мисливців, всіх п`ятьох затримано, проте звинувачень їм поки що не висували.

Згідно із законами штату Вашингтон, де стався інцидент, індійці мають право на п`ять китів щороку, проте дозволу на вилов чергового кита вони одержати не встигли.

Місцева  влада  має намір порушити кримінальну справу за фактом незаконного полювання.

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