Теннісистки Жюстін Енен і Світлана Кузнєцова грають фінал US Open (18 фото)

Бельгійська спортсменка - переможниця цього року

Перша ракетка світу бельгійка Жюстін Енен стала переможницею Відкритого чемпіонату США з тенісу, який пройшов на кортах Нью-Йорка. У суботу у фіналі вона переграла росіянку Світлану Кузнєцову - 6:1, 6:3. Жюстін удруге виграє US Open, повторивши успіх 2003 року. Фото AP і Reuters

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