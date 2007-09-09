Теннісистки Жюстін Енен і Світлана Кузнєцова грають фінал US Open (18 фото)

13:17, 09 вересня 2007
Разное
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Бельгійська спортсменка - переможниця цього року

Перша ракетка світу бельгійка Жюстін Енен стала переможницею Відкритого чемпіонату США з тенісу, який пройшов на кортах Нью-Йорка. У суботу у фіналі вона переграла росіянку Світлану Кузнєцову - 6:1, 6:3. Жюстін удруге виграє US Open, повторивши успіх 2003 року.

Жюстин Энен (Justine Henin)
Светлана Кузнецова

Тренер Карло Родрігес

... з суперницею у фіналі росіянкою Світланою Кузнєцовою

Фото AP і Reuters

 

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