Папа Римський відправив месу у Відні (фото)

Урочиста меса в центрі Відня в соборі Святого Штефана стала центральною подією останнього дня візиту глави Римсько-католицької церкви Бенедикта XVI до Австрії, передає кореспондент РІА Новости.

На месу, яку відправив у неділю Папа Римський, зібралися близько 20 тисяч осіб. Після завершення служби, понтифік прочитав урочисту молитву для прочан.

Напередодні глава Римсько-католицької церкви провів службу в старовинному австрійському місті Маріацель, де зібралися 30 тисяч паломників з усієї Європи. Це була найбільша меса в історії міста, яке є одним з найбільш відвідуваних об`єктів паломництва в Австрії. Планувалося, що Бенедикт XVI прилетить в Маріацель військовим вертольотом, проте, через погані погодні умови, йому довелося скористатися автомобілем.

В останній день свого візиту Папа Римський відвідає монастир Святого хреста (Heiligenkreuz). Абатство було засноване 1133 року маркграфом Леопольдом Бабенбергським як фамільна усипальня династії. Монастир відомий тим, що там зберігається шматочок хреста, на якому був розіп’ятий Ісус Христос. Звідси й назва монастиря "Святий хрест".

Завершальною подією триденного візиту очільника Римсько-католицької церкви стане його вечірня зустріч з австрійською громадськістю в столичному концертному залі. Після цього президент Австрії Хайнц Фішер проводить Бенедикта XVI до віденського аеропорту "Швехат".