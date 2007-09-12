Jaguar врізався у Таврію: двоє людей загинуло, ще четверо травмовані

На 398 кілометрі автодороги Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта, поблизу м. Мелітополь, водій автомобіля "Jaguar", рухаючись в напрямку Запоріжжя, при обгоні виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем "ЗАЗ-1102".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок ДТП двоє пасажирів автомобіля "ЗАЗ" загинули на місці пригоди, а водій, ще один пасажир цього ж транспортного засобу та два пасажири автомобіля "Jaguar" з тілесними ушкодженнями доставлені до Мелітопольської міської лікарні.