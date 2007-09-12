Помер найрозумніший папуга в світі (фото)

Сірий африканський папуга Алекс, який знав більше 100 англійських слів і міг розрізняти колір і форму предметів, помер минулого тижня в США на 32 році життя, пише The New York Times.

За інформацією видання, дивовижні здібності папуги, який запам`ятовував навіть набір дотепних фраз, забезпечили Алексу велику популярність, зробивши його мало не найвідомішим розмовляючим птахом у світі. Алекс неодноразово ставав героєм телепередач, наукових статей і новин.

Папуга належав фахівцеві з порівняльної психології (розділ психології, що вивчає поведінку тварин порівняно з психологією людини) Ірене Пепперберг (Irene Pepperberg), яка дбала про його навчання і публікувала звіти про результати в наукових журналах. Пепперберг купила Алекса 1977 року в звичайному зоомагазині.

Лента.ру