Учасники Led Zeppelin офіційно оголосили про спільний виступ

Учасники Led Zeppelin офіційно оголосили про те, що об`єднаються для концерту пам`яті засновника Atlantic Records Ахмета Ертегуна, повідомляє Лента.руз посиланням на ВВС News.

Група Led Zeppelin розпалася 1980 року, після смерті ударника Джона Бонема. 1988-го решта учасників колективу (вокаліст Роберт Плант, гітарист Джиммі Пейдж і бас-гітарист Джон Пол Джонс) востаннє виступили разом на заході, присвяченому 40-річчю Atlantic records.

Тепер музиканти дадуть ще один спільний концерт. Як і 1988-го, ударником Led Zeppelin стане Джейсон Бонем, син Джона Бонема.

Концерт відбудеться 26 листопада 2007 року на майданчику O2 Arena в Лондоні. Вартість квитків буде 125 фунтів. Шоу буде присвячене Ахмету Ертегуну, який помер 14 грудня 2006 року.

Також відомо, що в пам`ятному концерті візьмуть участь гітарист The Who Піт Тауншенд і бас-гітарист Білл Вайман, який входив до складу Rolling Stones з 1962 по 1993 рік.