Біля Йоханнесбурга зіткнулися автобус і літак: загинуло двоє людей
08:03, 13 вересня 2007Разное
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23 пасажири постраждали
Двоє людей загинуло і 23 постраждали в результаті зіткнення легкомоторного літака з автобусом в передмісті Йоханнесбурга, повідомляє Лента.руз посиланням на South Africa.
За даними поліції, літак, що злетів з невеликого аеродрому, не зумів набрати висоту і врізався в автобус, який рухався автодорогою, що розташована біля ЗПС .
В результаті зіткнення водій автобуса і пілот літака загинули. 22 людини, що знаходилися в автобусі, і пасажир літака одержали травми, їх доставили в місцеву лікарню.
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