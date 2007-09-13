Біля Йоханнесбурга зіткнулися автобус і літак: загинуло двоє людей

Двоє людей загинуло і 23 постраждали в результаті зіткнення легкомоторного літака з автобусом в передмісті Йоханнесбурга, повідомляє Лента.руз посиланням на South Africa.

За даними поліції, літак, що злетів з невеликого аеродрому, не зумів набрати висоту і врізався в автобус, який рухався автодорогою, що розташована біля ЗПС .

В результаті зіткнення водій автобуса і пілот літака загинули. 22 людини, що знаходилися в автобусі, і пасажир літака одержали травми, їх доставили в місцеву лікарню.