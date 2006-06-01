Пастор Аделаджа грішить на ФСБ
Малахов від ідеї не відмовився
Пастор «Посольства благословенного царства божого для всіх народів» Сандей АДЕЛАДЖА припускає, що до Москви його не пустила Федеральна служба безпеки Росії.
Про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Києві, коментуючи вчорашній інцидент в аеропорту Шереметьєво-1.
С.АДЕЛАДЖА повідомив, що був запрошений в Москву на ОРТ для участі у новому ток-шоу Андрія МАЛАХОВА “Пусть говорят». За інформацією С.АДЕЛАДЖІ, він мав бути головною дійовою особою передачі, присвяченої темі релігії, віри та впливу віри на суспільство.
“Я прийняв це запрошення, - розповів пастор, - але коли я прибув на російський кордон, мене не пустили в Росію. Вони нічого не пояснили. Але офіцер цієї (митної – УНІАН) служби з повагою пояснив, що “високе начальство” не пускає. І що мені віддадуть мій паспорт у Києві”.
С.АДЕЛАДЖА справді отримав паспорт вже в Києві і вже українські митники витягли з нього службову записку, в якій, за словами пастора, було написано причину відмови у в’їзді.
“Написано, що причина поїздки не відповідає дійсності. Тобто вони заявляють, що я сказав, що їду з одної причини, а на справді їду туди робити щось інше. Вони вияснили, хто такий АДЕЛАДЖА, вони зрозуміли, що я проповідник, а віза в мене службова. Але я не збрехав, бо я їхав не проповідувати, а на ділову зустріч, взяти участь у телевізійній передачі”, - зазначив С.АДЕЛАДЖА.
Він також повідомив, що як йому стало відомо вже в Києві, тиждень тому в Росії вийшов фільм про церкву “Посольства Божого” в Україні.
“І суть цього фільму полягає в тому, що Сандей і церква “Посольства Божого” загіпнотизували українців і завдяки цьому й відбулася помаранчева революція в Україні. І що помаранчева революція – це велика загроза для всіх країн колишнього Союзу, особливо для Росії. Що ця революція – це не народний вибір, а вплив сектантів”, - сказав С.АДЕЛАДЖА, пояснивши, що саме для того, щоб дати пояснення другої сторони А.МАЛАХОВ і запросив як виявилось його на ток-шоу.
На уточнююче запитання журналістів, хто, на його думку, був зацікавлений, щоб він не потрапив до Росії С.АДЕЛАДЖА відповів: “Я думаю, що це ФСБ. Я не знаю, я не переконаний, але я так думаю, тому що ФСБ має великий вплив в Росії до цього часу.”
С.АДЕЛАДЖА також повідомив, що йому після інциденту передзвонили з ОРТ і сказали, що все-одно зроблять все, щоб він приїхав в Росію на їхню передачу.
“В Росії є люди, які хочуть свободи слова, а є інша сторона, яка каже, що треба говорити лише, те, що каже керівництво, і давати лише офіційну позицію. Я так розумію, що А.МАЛАХОВ і його команда – вони зі сторони тих, хто хоче свободи слова, щоб була висловлена інша сторона”, - висловив переконання пастор.
Він також заявив, що вважає те, що зробила вчора російська влада - що не пустила проповідника – є для нього визнанням того, що “слово сильніше за зброю”. “Замість того, щоб інтелектуально, грамотно обмінятися думками, то це демонструє слабку ідеологічну позицію в Росії”, - сказав він.
Нагадаємо, що 31 травня, вихідця з Нігерії, лідера релігійної організації "Посольство Боже" С.АДЕЛАДЖУ зупинили в аеропорту Шереметьєво-1.
Як повідомила "Газета.ру", С.АДЕЛАДЖА приїхав до Москви, щоб взяти участь в ток-шоу. Сам проповідник заявив, що його не пустили до Росії через боязнь "експорту помаранчевої революції".