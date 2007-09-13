Метушнею навколо Рудьковського і Шуфрича «помаранчеві» намагаються посварити коаліцію перед виборами

Думка

Не відразу зрозумів чого це почалася вся ця метушня навколо Шуфрича і Рудьковського, чого це раптом Президентові так їх відставки закортіло - навіть укази підписав, щось давно я такого не пам`ятаю, щоб Президент так на конкретних міністрів наїжджав.

Ну, воно певно, так, на залізниці за останні півроку майже кожного тижня якесь “ЧП”. То потяг з рейок зійде, то цистерни перекинуться, то на переїзді когось задавлять. Але Гарант явно перебрав, це ж треба порівняти - типу Рудьковський потягів під укіс пускає більше, ніж партизан Ковпак. Зате міністр транспорту у нас пильний - я наприклад, раніше не чув, щоб в Україні хтось з міністрів про теракти на транспорті попереджав. А він всіх попереджає. І тоді, в травні, пам`ятаєте, коли в Київській області вагони швидкісного експреса зійшли з рейок - він тоді відразу сказав - теракт це. І зараз говорить, що «Секретаріат теракти готує на транспорті». Не стане ж такого рівня чоловік зазря язиком молоти, як базіка остання?! Отже хай органи відповідні тепер спробують сказати, що їх не попереджали. А то СБУ тут обурюється, що міністр про теракти в пресі попереджає, а не їм пише. А яка різниця - вони мабуть все одно всі читають і слухають. І так дійде куди слід.

Точно, що за політику Ющенко на Рудьковського в`ївся. Тоді, в травні, пам`ятаєте, Рудьковський мітинги на підтримку коаліції на Майдані в Києві вів. Ну ось, гарант ще тоді його відставки вимагав. Не вийшло. А зараз теж мабуть помаранчевому президентові не подобається, що Рудьковський з Шуфричем народу перед виборами показують, як злагоджено уряд Януковича працює.

Або той же Шуфрич, міністр надзвичайних ситуацій. Бачили, як він з Ющенком у Херсонській області пожежа гасив... Ну не пощастило йому, що на його час така спека випала. Або тут ще пригадали, що він на фосфорну аварію на Львівщині аж через три дні приїхав. Та ж за кордоном була людина. Головне, щоб його підлеглі толково працювали, а міністр зовсім і не повинен відразу ж у пекло лізти, а якщо там - така отрута, що відразу кранти? Це ж розібратися треба, перш ніж на рожен лізти. Підлеглих багато, а міністр - він один. Я читав, що ще у війну такий наказ був - “бережи командира”. Ось.

Вже хто-хто, а Шуфрич паше так, що куди там помаранчевим міністрам. Подивіться телевізор - де що не станеться - обов`язково він там, адже не в кабінеті відсиджується. Журналісти у нього інтерв`ю беруть і він їм розповідає - ще форма у нього така завжди красива акуратна - «рятівник» на робі написано. Адже він ще і депутат в Криму у нас. І до речі, кримську пожежу теж на нього вішати не треба.

Тут у нас деякі говорять, що після таких аварій і ЧП міністри повинні самі у відставку подавати. Типу на Заході будь-хто так і зробив би. А користь від цього? Ні собі, ні людям.

Коротше, все це, зроблено, щоб коаліцію посварити перед виборами, весь цей шум з відставками. Подивіться, міністрів-регіоналів помаранчеві не чіпають, тому що знають, що Янукович «своїх» точно не віддасть. А ось Рудьковський - від соціалістів міністр. А Шуфрич - теж ніби не зовсім регіонал - в есдеках раніше ходив. А якщо ще пригадати, який накат на Цушка йде, хоч прямо відставки поки ніхто не вимагає. А ще пригадаєте виборчу рекламу по телику - Мороз конкретно на Ющенка наїжджає, що той хоче всю владу на місцях під собою залишити. Так прямо і говорить «Мета Ющенка - стати Кучмою». А «регіонали», ті обережніші будуть, так прямо Ющенка не лають, просто в цілому на помаранчевих критику наводять. Мабуть бояться, що у нас як в Білорусії буде. Днями по телику розповідали, що мужикові, який Лукашенка диктатором в інтернеті назвав, два роки тюряги дали.

Ось любителі апельсинчиків-вітамінчиків і стараються щосили - раптом вийде посварити соціалістів з регіонами. Виходить, якщо «здасть» Янукович «чужих» міністрів (у сенсі, що не від Партії регіонів вони) - все, хрест можна на коаліції ставити. Мороз йому точно не пробачить. Ні до виборів, ні потім, в Раді, коли нову коаліцію створювати треба буде. І правильно зробить. У такий час всім як один триматися треба і не здавати своїх. А помаранчевим тільки того і треба, що клин вбити між нашими. Адже «помаранчеві» тільки на те і розраховують, що Янукович слабину дасть, ну або дуже сваритися не захоче, пожертвує чужими пішаками. Ось і тиснуть. А міністри тут ні при чому, вони працюють як можуть, стараються, хоча ніхто з них не вчився на те, що їм зараз робити доводитися в своїх міністерствах.

Коля С., Керч