Матч Україна - Італія: дійові особи та виконавці (фоторепортаж)

Київ... рання осінь... :((

Матч Україна - Італія в рамках відбіркового раунду Чемпіонату Європи відбувся на Олімпійському стадіоні в Києві... Фото Валерія Соловйова, Сергія Світлицького, Олександра Лепетухи / УНІАН

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