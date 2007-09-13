Матч Україна - Італія: дійові особи та виконавці (фоторепортаж)
16:51, 13 вересня 2007Разное
1715
Київ... рання осінь... :((
Матч Україна - Італія в рамках відбіркового раунду Чемпіонату Європи відбувся на Олімпійському стадіоні в Києві...
|Головний тренер Блохін...
|...головний тренер Донадоні
|... суддя Ховард Вебб
|Володимир Єзерський і автор обох голів у ворота української команди Антоніо ді Натале
|Анатолій Тимощук і Массімо Амброзіні
|Джанлуїджі Буффон
|Фабіо Каннаваро та Андрій Шевченко
|Андрій Воронін і Мауро Каморанезі
|VIP-ложа (Микола Азаров, Григорій Суркіс, Леонід Кучма, Леонід Кравчук, Нестор Шуфрич)
|...не VIP-ложа
Фото Валерія Соловйова, Сергія Світлицького, Олександра Лепетухи / УНІАН
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter