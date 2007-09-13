Матч Україна - Італія: дійові особи та виконавці (фоторепортаж)

16:51, 13 вересня 2007
Разное
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Київ... рання осінь... :((

Матч Україна - Італія в рамках відбіркового раунду Чемпіонату Європи відбувся на Олімпійському стадіоні в Києві...

Головний тренер Блохін...
...головний тренер Донадоні
... суддя Ховард Вебб
Володимир Єзерський і автор обох голів у ворота української команди Антоніо ді Натале
Анатолій Тимощук і Массімо Амброзіні
Джанлуїджі Буффон
Фабіо Каннаваро та Андрій Шевченко
Андрій Воронін і Мауро Каморанезі
VIP-ложа (Микола Азаров, Григорій Суркіс, Леонід Кучма, Леонід Кравчук, Нестор Шуфрич)
...не VIP-ложа

Фото Валерія Соловйова, Сергія Світлицького, Олександра Лепетухи / УНІАН

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