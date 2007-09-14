Луценко проти отця, сина та Еліта-центру (фоторепортаж)

Лідер блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Юрій Луценко на прес-конференції в Києві заявив, що одне з основних завдань блоку “Наша Україна – Народна самооборона” – дострокові вибори мера Києва. За словами Ю.Луценка, ситуація в Києві є особливо загрозливою. “Дерибан землі та майна, рейдерські атаки на підприємствах - далеко не повний перелік безчинств Леоніда Черновецького”, - сказав він. А команда Л.Черновецького, - "...займається чим завгодно, але тільки не міським господарством".

Лідер НУ-НС також зазначив, що має в своєму розпорядженні відео «спільного гуляння» на банкеті сина мера, голові наглядової ради «Правекс-банку» Степана Черновецького і керівника групи компанії «Еліта-Центр» Олександра Волконського. За даними Ю.Луценка, існують свідчення єдиного засудженого в справі «Еліта-центр», який підтверджує причетність сім`ї Черновецького до цієї афери.

Фото Олександра Косарєва / УНІАН