ДТП у Києві: Форд розірвало навпіл (фоторепортаж)

В результаті дорожньо-транспортної пригоди на вулиці Світлицького у Києві загинула жінка і важко поранений чоловік.

За словами свідків ДТП, "Форд" на величезній швидкості "просвистів" повз них, потім вони почули гуркіт, озирнулися і побачили розірваний навпіл об стовп автомобіль. Водія в край важкому стані госпіталізували, жінці-пасажирці допомога вже не знадобилася.

Фото Магнолія ТВ