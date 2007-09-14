ДТП у Києві: Форд розірвало навпіл (фоторепортаж)
11:30, 14 вересня 2007Разное
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В результаті дорожньо-транспортної пригоди на вулиці Світлицького у Києві загинула жінка і важко поранений чоловік.
За словами свідків ДТП, "Форд" на величезній швидкості "просвистів" повз них, потім вони почули гуркіт, озирнулися і побачили розірваний навпіл об стовп автомобіль. Водія в край важкому стані госпіталізували, жінці-пасажирці допомога вже не знадобилася.
Фото Магнолія ТВ
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