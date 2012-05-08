П'ятеро українців дістали серйозні травми в ДТП у Росії
10:52, 08 травня 2012Разное
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Водій мікроавтобуса «Мерседес Спринтер», рухаючись у бік Москви, заснув за кермом і скоїв наїзд на автомашину «МАН», що зупинилася на узбіччі.
|Постраждалі - з Тернопільської і Львівської областей
Про це повідомили УНІАН в Управлінні Державної інспекції безпеки дорожнього руху Управління Міністерства внутрішніх справ Росії по Смоленській області.
Повідомляється, що ДТП сталося на 268 км автотраси «Москва-Мінськ» (Сафоновський район). Водій мікроавтобуса «Мерседес Спринтер», рухаючись у бік м. Москви, заснув за кермом і скоїв наїзд на автомашину «МАН», що зупинилася на узбіччі.
Внаслідок ДТП постраждали 5 українців з Тернопільської і Львівської областей. Вони госпіталізовані в лікарню міста Сафонове з переломами стегон, ребер, кісток тазу, забоями грудної клітки.
Водій мікроавтобуса, теж громадянин України, не постраждав.
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