П'ятеро українців дістали серйозні травми в ДТП у Росії

П`ять громадян України дістали серйозні травми внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в Смоленській області Росії.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні Державної інспекції безпеки дорожнього руху Управління Міністерства внутрішніх справ Росії по Смоленській області.

Повідомляється, що ДТП сталося на 268 км автотраси «Москва-Мінськ» (Сафоновський район). Водій мікроавтобуса «Мерседес Спринтер», рухаючись у бік м. Москви, заснув за кермом і скоїв наїзд на автомашину «МАН», що зупинилася на узбіччі.

Внаслідок ДТП постраждали 5 українців з Тернопільської і Львівської областей. Вони госпіталізовані в лікарню міста Сафонове з переломами стегон, ребер, кісток тазу, забоями грудної клітки.

Водій мікроавтобуса, теж громадянин України, не постраждав.