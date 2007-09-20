Робітник загинув у бетонозмішувачі

Вчора о 12.30 у Дніпродзержинську на території товариства з обмеженою відповідальністю “Піраміда” під час виконання службових обов’язків співробітник (1960 року народження) впав у стаціонарний бетонозмішувач, внаслідок чого отримав травми, несумісні з життям.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

О 14.10 рятувальники МНС за допомогою спецобладнання вилучили тіло загиблого з бетонозмішувача.