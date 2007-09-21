Цушко розповів студентам, як потрібно працювати, щоб «дівчатам подобатися»

Кандидат у народні депутати від СПУ, глава МВС Василь ЦУШКО сьогодні на зустрічі зі студентами в Сімферополі розповів, звідки він «узявся на голову Україні» і як «докотився до такого життя» - став міністром.

Як передає кореспондент УНІАН, у Таврійському національному університеті ім. В.І.Вернадського В.ЦУШКО дав студентам кілька порад, як потрібно працювати. «Мені 44 роки, хоча виглядаю старшим. Не п`ю, не палю, хоча дуже багато працюю… Тому, хлопці, працювати треба в міру, щоб дівчатам подобатися», - порадив В.ЦУШКО.

Потім він пригадав про ті часи, коли працював директором радгоспу. За словами В.ЦУШКА, тоді він «був молодий і красивий», а зараз «тільки красивий».

В.ЦУШКО також зазначив, що в житті треба дотримуватися кількох принципів: ставитися до людей так, як хочеш, щоб ставилися до тебе, й ніколи не брехати. «А коли в кишені є дуля, і тебе вважають, м`яко кажучи, нехорошою людиною - і ти відповідаєш тим же», - сказав кандидат у народні депутати від СПУ.

«Якщо ви станете управлінцями, начальниками і так далі, щоб знали один постулат, - звернувся В.ЦУШКО до студентів. - Ось мене призначили міністром внутрішніх справ, це не означає, що я грамотніший за всіх інших, це не означає, що я розумніший за всіх інших. Вся інші люди, які працюють із тобою, – вони всі ці достоїнства мають. Завдання твоє як управлінця – об`єднати ці зусилля, м`яко кажучи, мозки всіх інших – для подолання будь-якого управлінського завдання».