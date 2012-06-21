Водії з Білорусі й Молдови підлягають в Україні особливому контролю

Як повідомляє Міністерство інфраструктури, зокрема, контроль за білоруськими і молдавськими автоперевізниками посилено в пунктах пропуску у Волинській, Житомирській, Рівненській, Чернігівській, Одеській областях.

Такі заходи вжито з метою виконання перевізниками міжнародних договорів і конвенцій у сфері автомобільних перевезень, до яких приєдналася Україна.

«За даними Укртрансінспекції, в літній період значна кількість автомобільних перевізників із Республіки Білорусь і Молдова здійснюють перевезення пасажирів до місць відпочинку в південних регіонах України, не виконуючи вимоги міжнародних договорів. Для запобігання «нелегальним» перевезенням пасажирів територією нашої держави Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті посилює нагляд за перетином кордону іноземними, зокрема, білоруськими і молдавськими автобусами», - повідомляє Мінінфраструктури.