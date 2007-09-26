Вітренко закликає стерегтися НАТО, СОТ і генно-модифікованих продуктів

Лідер Прогресивної соціалістичної партії України Наталія ВІТРЕНКО закликає громадян України до пильності у зв`язку з тим, що їх хочуть нагодувати "генно-модифікованими продуктами".

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на мітингу в Донецьку.

"Це вимога НАТО, це умова СОТ, щоб на наш внутрішній ринок потекли продукти, які зроблені в результаті схрещування неспівставних організмів - щура і картоплі, скорпіона і помідора, медузи і полуниці", - сказала Н.ВІТРЕНКО.

"Потім люди прийдуть в магазин - ах, яка красива картопля, ах, які чудові помідори і полуниця восени і зимою! А це ж отрута! Це ж отрута, що містить гени, неспівставні з людським організмом! Значить, народжуватимуться мутанти або взагалі будуть безплідними жінки і імпотентами будуть чоловіки. Посиляться алергічні захворювання, онкологія ще більше добиватиме наших людей! І хто запитав у народу – ми цього хочемо?", - заявила лідер ПСПУ.