На Сумщині легковик впав у річку: троє загиблих
09:58, 11 липня 2012Разное
1122 0
У Сумській області біля с. Манухівка Путивльського району у річку Сейм впав легковий автомобіль.
Автомобіль з людьми впав до Сейму. Фото Вікіпедії
Троє людей, які перебували в автомобілі, потонули, повідомляє прес-служба МНС.
Вчора о 14.35 з дна річки підрозділом оперативно-рятувальної служби Путивльського району за допомогою автомобільного крана було піднято автомобіль з трьома загиблими.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter