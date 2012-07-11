На Сумщині легковик впав у річку: троє загиблих

У Сумській області біля с. Манухівка Путивльського району у річку Сейм впав легковий автомобіль.

Троє людей, які перебували в автомобілі, потонули, повідомляє прес-служба МНС. Вчора о 14.35 з дна річки підрозділом оперативно-рятувальної служби Путивльського району за допомогою автомобільного крана було піднято автомобіль з трьома загиблими.

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