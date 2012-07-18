Міліція перевіряє заяву депутата Ляшка про побиття

Про це повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МВС.

За її інформацією, О.Ляшко сьогодні звернувся із заявою в чергову частину Массандрівського відділу Ялтинського міського управління міліції.

"Заяву зареєстровано, за даним фактом проводиться перевірка. Про прийняте за її результатами рішення буде повідомлено додатково", - йдеться в прес-релізі.

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Як повідомляв УНІАН, мерія Ялти заявила, що О.Ляшко, який знаходиться на відпочинку в Криму, сьогодні, 18 липня, прийшов на сесію міськради, влаштував скандал, бійку, зламав мікрофон на столі у міського голови і розкидав по залу документи.

Інцидент стався під час обговорення питання «Про відкриття класів вечірньої школи у СШ № 10, в інших школах міста і селищ Великої Ялти і відкритті на базі будівлі вечірньої школи груп короткострокового перебування дітей дошкільного віку».

Як повідомила прес-служба мерії Ялти, перед початком засідання будівлю міськради пікетували 30 активістів «Громадянського комітету Великої Ялти», які потім продовжили акцію біля сесійної зали, де до них приєднався О.Ляшко, який перебуває на відпочинку в південнобережному санаторії «Нижня Ореанда».

«Вони вимагали зняти з розгляду питання про вечірню школу, угледівши в нім нібито закриття цього навчального закладу. Хоча протягом більш як місяця перспективи системи вечірньої освіти в Ялті ретельно опрацьовувалися і обговорювалися і з педагогами, і з представниками громадських організацій, і з батьками учнів, і запропоноване міськими властями розв’язання проблеми знайшло позитивний відгук у переважного числа ялтинців», - заявили в міськраді.

Під час обговорення питання мер Ялти Олексій Боярчук надав О.Ляшку слово.

«Ляшко з трибуни почав поливати гряззю Ялту і ображати ялтинців, після чого більшість депутатів міськради залишила сесійний зал. Нардеп спробував вирвати мікрофон у мера, «допомагати» йому кинулися активісти «Громадянського комітету», і розпочалася колотнеча. Проте основна баталія розгорнулася між Ляшком і депутатом міськради від партії «Союз» і потенційним кандидатом у народні депутати України від партії «УДАР» Олексієм Яковенком, який із словесної перепалки зусиллями діючого українського парламентарія швидко перейшла в рукоприкладство. Міською голова оголосив перерву в пленарному засіданні», - йдеться у прес-релізі.

За повідомленням мерії, з відновленням пленарного засідання О.Ляшко знову підійнявся на трибуну.

«Після нетривалого і малозрозумілого виступу кинувся до столу міського голови, почав виривати у нього мікрофон і безладно барабанити по кнопках системи голосування. Технічне втручання в систему голосування було в наявності, і депутати міськради відповідно до свого регламенту ухвалили рішення голосувати в ручному режимі, що і було зроблено. У результаті за пропозицію «Про відкриття класів вечірньої школи...» проголосували 34 депутати з 38 присутніх, тобто більшість. Незадоволений таким результатом голосування О.Ляшко вирвав з «м`ясом» і розламав мікрофон зі столу міського голови, а потім, схопивши звідти ж пачку проектів рішень сесії, почав розкидати їх по залі. У пленарному засіданні було знову оголошено перерву – до завтрашнього дня», - розповіли в міськраді.

У мерії працюють співробітники правоохоронних органів, які опитують свідків того, що сталося, складають протоколи і описують зламане народним депутатом майно.