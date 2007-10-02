”Дев`ятка” врізалася у Таврію: четверо загиблих (додані фото)

1 жовтня близько 20:20, на 199 км автодороги Орадівка- Христинівка-Жашків-К.Шевченківський-Мошни, в с. Набутів, водій автомобіля "ВАЗ-2109", виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем "ЗАЗ-110247", що рухався в зустрічному напрямку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок ДТП водій автомобіля "ВАЗ-2109", двоє його пасажирів, та пасажир автомобіля "ЗАЗ-110247" загинули, один пасажир автомобіля "ВАЗ-2109", водій автомобіля "ЗАЗ-110247" і його один пасажир з тілесними ушкодженнями доставлені до Корсунь-Шевченківської районної лікарні.

Фото з сайту Сегодня