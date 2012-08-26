Велике ДТП під Харковом: загинули троє і постраждали 8 людей
19:19, 26 серпня 2012Разное
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Біля села Золочівське Валківського району Харківської області сталося велике ДТП, в якому постраждало 11 осіб.
Люди поверталися зі шкільного базару
Трагедія сталася через лобове зіткнення автомобілів «Мітсубісі-Лансер» і «Рено-Трафік», які мчали по мокрій трасі на високій швидкості, повідомляє "Сегодня".
Як розповіли в облпрокуратурі, водій «Мітсубісі» та його пасажирка загинули на місці ще до приїзду швидкої. А дев'ятьох людей з іншого авто, які поверталися в Валки з харківського шкільного базару, з травмами різного ступеня тяжкості доставили в райлікарню. Під час операції один з пасажирів «Рено» помер.
За порушення правил дорожнього руху прокуратура порушила кримінальну справу. Але хто винен у страшній аварії, поки невідомо.
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