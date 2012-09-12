Польський автобус потрапив у ДТП у Франції: серед тяжкопоранених - українець

Як повідомляє Польське радіо, двоє польських громадян загинуло і понад 30 зазнали травм у ДТП неподалік міста Мюлуз на сході Франції. Тринадцятеро поранених перебувають у тяжкому стані. Життя шести осіб – у небезпеці. Серед тяжкопоранених пасажирів є один громадянин України.

Автобус їхав з Перемишля в південно-східній Польщі на південь Франції. У місті Слубиці на західному кордоні Польщі за кермо сів другий з водіїв. Згідно з повідомленнями поліції, причиною ДТП була помилка водія, який почав з’їжджати з автостради і втратив контроль над кермом. Підтверджують це пасажири. На місце трагедії прибули міністр транспорту Франції і посол Польщі в Парижі Томаш Орловський, який відзначив, що рятувальна операція була зорганізована дуже справно. У ній взяли участь п’ять вертольотів. Двох водіїв автобуса затримала жандармерія. У їхній крові не виявлено вмісту алкоголю. Сьогодні водій, який був за кермом, відповідатиме перед французьким судом за звинуваченням у ненавмисному спричиненні смерті.