Росія створює новий 'тіньовий флот' для фінансування війни в Україні, – МЗС Британії

Москва побудувала щонайменше два нових танкери довжиною близько 300 метрів для перевезення СПГ через Арктику.

Росія намагається створити "небезпечний новий тіньовий флот" танкерів для фінансування війни в Україні. Про це заявили в Міністерстві закордонних справ Великої Британії, пише The Telegraph.

Так, Москва побудувала щонайменше два нових танкери довжиною близько 300 метрів для перевезення скрапленого природного газу (СПГ) через Арктику; обидва судна були введені в експлуатацію раніше цього року.

Також у МЗС Великої Британії вважають, що Кремль реквізував низку інших суден для посилення свого таємного флоту, який дедалі частіше стає об’єктом конфіскації з боку НАТО.

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Уряд Великої Британії повідомив про ймовірну спробу Путіна розширити флотилію у четвер, а також оголосив про введення нових санкцій проти Росії.

"Кремль намагається створити небезпечний новий "тіньовий флот" для обходу санкцій та підтримання доходів від експорту газу… До нового пакету санкцій включено кілька суден, придбаних для реалізації цього завдання, зокрема ті, що були введені в експлуатацію зовсім недавно – у липні цього року", – заявили в МЗС.

Крім того, Велика Британія ввела санкції проти ще восьми суден, зокрема танкерів для перевезення скрапленого природного газу (СПГ) нового покоління – "Олексій Косигін" та "Костянтин Посьє", які ходять під російським прапором.

Ці судна водотоннажністю 127 555 тонн, побудовані в Росії, були введені в експлуатацію раніше цього року. Обидва вони здатні долати лід товщиною до двох метрів, що вказує на можливість їх використання в рамках просування Росії в Арктику та на Крайню Північ.

Третє судно, "Петро Столипін", також увійшло до складу флоту цього року і потрапило під санкції разом із танкерами "Портовий", "Чайво", "Авача", "Бебек-Е" (побудованим у 1979 році) та "Galle Energy" – 75-футовим судном для перевезення персоналу, що ходить під прапором Шрі-Ланки.

На сьогодні ЄС запровадив санкції проти приблизно 670 суден, заборонивши їм заходження в європейські порти, а Велика Британія вжила заходів щодо близько 600 танкерів, які використовуються для фінансування путінської військової машини.

Зазначається, що санкції, оголошені в четвер, також стосуються восьми осіб, причетних до довільних затримань, тортур та жорстокого поводження з мирними жителями України, зокрема чинного співробітника Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії.

Санкції також було введено щодо ще семи осіб за їхню роль в ідеологічній обробці та мілітаризації українських дітей, зокрема тих, кого було депортовано російською владою.

Санкції проти Росії

Раніше група членів Палати представників Конгресу США закликала президента Трампа не послаблювати обмеження щодо РФ, а навпаки – застосувати "пекельні санкції".

Також повідомлялося, що цього тижня Україна надасть адміністрації Трампа та Конгресу перелік російських компаній, суден та фізичних осіб, щодо яких вона хотіла б запровадити санкції США відповідно до нового закону, підписаного президентом Дональдом Трампом.

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