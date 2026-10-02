Трамп перенаправив допомогу для України та НАТО до країн Латинської Америки, – WP

Йдеться про десятки мільйонів доларів, які будуть перенаправлені до Панами, Перу, Еквадору та Колумбії.

Адміністрація Дональда Трампа перенаправила десятки мільйонів доларів, спочатку затверджених для допомоги Україні та союзникам по НАТО, на користь країн Латинської Америки, дружніх до президента США. Про це повідомили виданню The Washington Post троє американських чиновників.

За даними WP, Держдепартамент повідомив Конгрес про свої наміри у вересні, після чого сенатор Джинн Шахін (демократ від штату Нью-Гемпшир) та член Палати представників Грегорі Мікс (демократ від штату Нью-Йорк) заблокували процес перенаправлення коштів.

"За словами чиновників, які побажали залишитися анонімними через конфіденційний характер питань безпеки, пізно ввечері в середу адміністрація повідомила Конгрес про рішення проігнорувати цю заборону та продовжити реалізацію плану. У результаті 52 мільйони доларів, спочатку затверджені для Словаччини, Північної Македонії, Тунісу та Іраку, будуть перенаправлені до Панами, Перу, Еквадору та Колумбії.

Відео дня

Зазначається, що особливе невдоволення сенаторів викликало перенаправлення коштів, призначених для Словаччини та Північної Македонії, оскільки ці гроші були включені до додаткового пакету допомоги Україні, спеціально призначеного для країн, які постраждали від війни.

"Обидві палати Конгресу виділили ці кошти для цілком конкретної мети: підтримки України та наших європейських союзників після повномасштабного вторгнення Росії. Виконавча влада не має необмеженого права на власний розсуд перенаправляти ці кошти на інші політичні пріоритети адміністрації або в інші країни, – йдеться в листі сенаторів, адресованому держсекретарю Марко Рубіо.

Конгрес схвалив виділення коштів у 2022 році, на самому початку війни в Україні, щоб спонукати європейські країни постачати Україні зброю.

Окрім допомоги Україні та її найближчим європейським сусідам, метою цього законопроекту було стимулювати інші країни – особливо ті, що передали Україні свої запаси застарілого озброєння, – перейти на закупівлю військової техніки США замість російської.

У відповідь на заперечення законодавців у Держдепартаменті заявили виданню The Post, що ці кошти ефективніше використовувати в Латинській Америці, виходячи із зовнішньополітичної доктрини Трампа, яка передбачає перенесення пріоритетів на Західну півкулю.

"Перерозподіл коштів з Близького Сходу та Європи на користь Західної півкулі відповідає Стратегії національної безпеки. Кошти, що спрямовуються до Західної півкулі, зміцнять партнерства США у сфері безпеки та дозволять протидіяти військовому впливу супротивників у нашому спільному регіоні", – наголошується у заяві відомства.

У вересні Рубіо відвідав Колумбію, Еквадор і Перу, щоб просувати ключові ініціативи адміністрації Трампа щодо боротьби з незаконним обігом наркотиків та нелегальною імміграцією. Уряди Еквадору та Колумбії, які дотримуються правих поглядів, підтримують особливо тісні відносини з адміністрацією Трампа.

Позиція Трампа – останні новини

Раніше видання The Atlantic писало, що Трамп може зняти частину санкцій з РФ ще до завершення війни в Україні. Зокрема, кілька місяців тому посланець президента США Дональда Трампа у Східній Європі Джон Коул звернувся до нього з пропозицією виходу з глухого кута у відносинах Вашингтона з Москвою.

Зазначається, що він запропонував йому зняти частину санкцій з РФ в обмін на звільнення політичних в'язнів Кремля.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що він хоче, щоб президент України Володимир Зеленський і кремлівський диктатор Володимир Путін домовилися про припинення вогню. Він наголосив, що сподівається на те, що Україна та Росія укладуть угоду найближчим часом, можливо, ще до настання зими.

Вас також можуть зацікавити такі новини: