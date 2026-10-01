Сибіга зустрівся з головою МЗС Угорщини після дипломатичного загострення: про що говорили

Сибіга підкреслив, що зустріч відбулася попри нещодавнє дипломатичне загострення, після саміту Карпатської ініціативи, та була успішною.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів у Нью-Йорку зустріч з угорською колегою Анітою Орбан. Про це він повідомив на зустрічі з журналістами у Києві.

"В Нью-Йорку ми зустрілися з Анітою Орбан. Ми перебуваємо в контакті. Вона відіграє конструктивну роль, я ціную нашу взаємодію", – розповів він.

Сибіга підкреслив, що зустріч відбулася попри нещодавнє дипломатичне загострення, після саміту Карпатської ініціативи, та була успішною.

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Очільник МЗС України додав, що після переговорів угорська міністерка заявила, що не виключає можливість участі в "Карпатській вісімці".

За словами Сибіги, паралельно у міністерки Орбан відбуваються контакти з віцепремʼєром Всеволодом Ченцовим за європейським треком.

"Сподіваємось, ми досягнемо результату, аби розблокувати наш подальший рух до Європейського Союзу", – заявив міністр.

Він пов'язав це рішення з ухваленням змін до закону "Про освіту":

"У нас є драфт відповідного закону. І сподіваюся, що буде спеціальна сесія Верховної Ради, де в тому числі, крім європейського масиву законодавства, буде розглянуто законопроєкт щодо національних меншин – йдеться про зміни законодавства щодо освіти. Це буде стосуватися не лише угорської меншини, це буде стосуватися всіх меншин, які мешкають в Україні".

Україна запросила Угорщину до "Карпатської вісімки"

Раніше УНІАН повідомляв, що прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що вважає неприйнятним оголошення своєї країни учасницею міжнародного об’єднання "Карпатська вісімка" (С8) без попередніх консультацій із нею та без її згоди. Пояснюючи свою позицію, він навів приклад із футбольною командою, яку нібито створили в сусідньому селі і взяли туди людину без її згоди. Міністерка закордонних справ Аніта Орбан заявляла, що жодна міжнародна енергетична співпраця не може бути реалізована без залучення угорського уряду.

Також ми писали, що згодом очільниця МЗС Угорщини заявила, що Україна владнала конфлікт з Угорщиною щодо "Карпатської вісімки" (C8). Під час тижня високого рівня Генасамблеї ООН очільники МЗС України та Угорщини провели низку зустрічей і їм вдалося владнати всі непорозуміння. Водночас вона наголосила, що питання будівництва стратегічних потужностей для зберігання палива та нафтопродуктів для України в Угорщині лишається чинним. Тобто Будапешт відмовляється від будівництва цього проєкту на своїй території.

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