Маленькі дрони роблять міномети значно небезпечнішими, ніж досі, - Forbes

Відтепер мінометники зможуть точно бачити, куди лягають їхні снаряди.

Малі безпілотники перетворюються на штатний допоміжний засіб для мінометних розрахунків у сучасних арміях. Як пише Forbes, це змінює традиційний підхід до роботи мінометів.

Цього місяця військовослужбовці Національної гвардії штату Вашингтон залучили невеликі безпілотні авіаційні системи до тренувань мінометних екіпажів. Як пише видання, дрони виконували одразу кілька завдань: виявляли цілі, визначали їхнє точне розташування та передавали цю інформацію військовим. Крім того, оператори безпілотників могли спостерігати за польотом боєприпасів і оцінювати результати ураження.

"Нашою метою під час навчань було успішно інтегрувати безпілотні системи у ланцюжок від виявлення цілі до стрільця. Ми перевершили очікування", – заявив підполковник Джош Браун, командир 3-го батальйону 161-го піхотного полку Національної гвардії.

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За даними Forbes, після падіння снарядів безпілотники також оглядали місця влучань. Це дозволяло військовим оцінити завдану шкоду та визначити, наскільки точно було уражено ціль.

Forbes звертає увагу, що інтеграція автономних систем із мінометними розрахунками є безпрецедентною для армії США. Міномети належать до найстаріших видів озброєння, а їхня загальна концепція протягом поколінь залишалася майже незмінною.

"Зображення солдатів, які стріляють з мінометів під час обох світових воєн, разюче схожі на сучасну війну. Міномети були настільки шанованим елементом бойових дій, що досі здавалися практично невразливими до серйозних змін", - йдеться у публікації.

За оцінкою автора, масштабніше використання дронів разом із мінометами може підвищити точність вогню та ускладнити противнику приховування своїх позицій, зробивши поле бою ще більш прозорим.

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Як писав УНІАН, Росія змінила компонування реактивного дрона "Герань-5", перенісши двигун усередину корпусу, щоб зменшити опір повітря і підвищити швидкість до 700 км/год. Це рішення може ускладнити перехоплення безпілотника дешевими дронами-перехоплювачами, але водночас скорочує дальність польоту через зменшення об’єму для пального та створює проблеми з тепловим захистом.

Також ми розповідали, що Україна активно розвиває морські дрони, які вже знищили значну частину Чорноморського флоту РФ і тепер використовуються як платформи для запуску повітряних дронів та перехоплення цілей. Експерти наголошують, що головна перевага українських технологій – їхня гнучкість і здатність швидко адаптуватися до нових загроз, що робить їх прикладом для військових у різних країнах світу.

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